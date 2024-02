Poutine et Xi Jinping s'engagent à lutter conjointement contre les «ingérences» étrangères

Au cours d'un appel, les dirigeants russe et chinois ont insisté sur l'importance de s'opposer «aux ingérences de forces extérieures dans leurs affaires intérieures», tout en prônant un monde multipolaire.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré ce 8 février lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine que leurs deux pays devaient s'opposer aux «ingérences» étrangères, selon la télévision publique CCTV. «Les deux parties doivent travailler en étroite collaboration de manière stratégique», a indiqué Xi Jinping au président russe, toujours selon la même source.

De son côté, le Kremlin a indiqué que les deux dirigeants «avaient particulièrement souligné qu'une interaction russo-chinoise étroite constituait un facteur de stabilisation important dans les affaires mondiales».

Les deux hommes ont donc «exprimé leur rejet de la politique américaine d'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États», a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov à RIA Novosti. Xi Jinping et Vladimir Poutine «comprennent bien que les États-Unis mettent en œuvre une politique de double endiguement, de la Russie et de la Chine», a-t-il ajouté.

La Chine, premier partenaire commercial de la Russie

La Chine et la Russie doivent «défendre la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de leurs pays respectifs et s'opposer résolument aux ingérences de forces extérieures dans leurs affaires intérieures», a souligné le chef d'État chinois.

L'appel entre les deux hommes avait officiellement pour but de s'échanger des vœux à l'occasion de l'Année chinoise du Dragon, qui débute le 3 février.

«La Chine est prête à travailler avec la Russie pour renforcer la coordination multilatérale internationale, pratiquer un véritable multilatéralisme et défendre un monde multipolaire égal et ordonné», a indiqué Xi Jinping à Vladimir Poutine. Ce dernier a souligné l'importance de leur relation, au sein de l'ONU, des BRICS et de la Coopération de Shanghai.

La diplomatie chinoise a été critiquée par les Occidentaux sur le dossier ukrainien pour ne pas avoir condamné Moscou. La Russie, elle, a resserré ses liens, déjà très étroits, avec la Chine.