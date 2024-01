Russie : Lavrov reçoit son homologue nord-coréenne, qui salue l’amitié avec Moscou

Ce 16 janvier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est entretenu avec son homologue de la République populaire démocratique de Corée, Choe Son-hui.

La ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Choe Son-hui, est arrivée ce 16 janvier à Moscou où elle a été accueillie par son homologue russe Sergueï Lavrov. Ce dernier l’a assuré du soutien de la Russie, au sein des instances internationales, en vue de résoudre la situation dans la péninsule coréenne.

«Nous avons toujours été en faveur du renouvellement du processus de discussion en faveur d’une paix et d’une stabilité dans l’Asie du Nord-Est», a déclaré le chef de la diplomatie russe, ajoutant que les pourparlers devaient continuer. «Cependant, il faut constater que la politique des États-Unis et de leurs satellites régionaux consistant à créer des menaces sur la sécurité de la RPDC ne permet pas de s’orienter dans une direction positive», a noté Sergueï Lavrov, réitérant l’appel de Moscou à éviter l’escalade dans la région.

Lavrov offre un bouquet de fleurs au ministre des Affaires étrangères de Corée du Nord

«Bien entendu, nous soutiendrons toujours la RPDC aux Nations unies et nous apprécions beaucoup votre position analogue en faveur de la Fédération de Russie, notamment sur les questions qui touchent à l’opération militaire spéciale en Ukraine», a également déclaré le ministre russe.

Des relations qui se développent «dans un esprit d’amitié»

«Les relations entre la Corée du Nord et la Russie trouvent leurs racines dans le sang, dans la guerre, mais nos peuples ont été frères et se sont soutenus, et nos dirigeants – de génération en génération – ont su renforcer et développer cette relation», a pour sa part déclaré Choe Son-hui, rappelant que Moscou et Pyongyang célébraient le 75e anniversaire d’établissement de leurs relations.

«Traditionnellement, les relations entre la politique populaire de Corée du Nord et la Russie, qui ont résisté à toutes les épreuves du temps, se développent aujourd’hui de façon positive, dans une optique stratégique et dans un esprit d’amitié», a-t-elle insisté, assurant la Russie et Vladimir Poutine de la reconnaissance des instances nord-coréennes.

La ministre nord-coréenne a également évoqué la visite «historique» de Kim Jong-un en Russie en 2023 comme un «élément fondamental» dans les relations «au plus haut niveau» entre Moscou et Pyongyang. «C’est également un jalon important dans la lutte contre les menaces et les provocations menées par les pays impérialistes à l’égard de la Corée du Nord», a-t-elle ajouté. Kim Jong-un et Vladimir Poutine s’étaient rencontrés en septembre 2023 au cosmodrome Vostotchny, dans l’Extrême-Orient russe. Rencontre au cours de laquelle le dirigeant coréen avait déclaré que les relations avec son voisin russe étaient «la première priorité» de son pays.