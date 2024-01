La Lettonie expulse un citoyen russe de 82 ans, la Russie dénonce une «action cynique»

L'ambassade de Russie à Riga a qualifié d’«absolument inhumaine » l'expulsion par les autorités lettones de Boris Katkov, un retraité de l'armée soviétique de 82 ans, président du conseil d’administration de l’Union lettone-russe.

Les autorités lettones ont expulsé de leur territoire le 12 janvier Boris Katkov, un retraité de 82 ans. La diplomatie russe a dénoncé la décision du ministère letton de l'Intérieur, qui voit en cet homme âgé une menace pour sa sécurité nationale. Celui-ci ne pourra retourner en Lettonie pour une durée indéterminée.

Vétéran de l'armée soviétique, Katkov était le président du conseil d'administration de l'Union lettone-russe, l’association de coopération B.G. Katkov, a indiqué la mission diplomatique.

L’ambassade de Russie en Lettonie a qualifié la décision des autorités lettones d’«absolument inhumaine» et de violation du principe de «non-division de la famille», Boris Katkov ayant encore une femme, des enfants et des petits-enfants en Lettonie. «Nous sommes convaincus que cette action cynique est de nature purement politique et vise à intimider la communauté russophone de Lettonie et à éradiquer toute forme de "dissidence"», a conclu la diplomatie russe, appelant les organisations internationales de défense des droits de l'homme à dénoncer ces mesures liberticides.

«Une autre manifestation de russophobie et de démence»

Les autorités russes de la région de Pskov ont accueilli à la frontière le retraité le 12 janvier au soir. Le gouverneur régional Mikhaïl Vedernikov a fustigé une situation «complètement absurde» et «une autre manifestation de russophobie et de démence» des autorités lettones.

La Russie se prépare à aider les citoyens expulsés de Lettonie, a déclaré le ministère des Affaires étrangères, alors que la Lettonie a pris des mesures attentatoires aux libertés des citoyens russophones de Lettonie.

Selon le Bureau de la citoyenneté et des migrations de Lettonie cité par l'agence TASS, 1 167 citoyens russes risquaient d'être expulsés de Lettonie, dont 789 ont plus de 60 ans.

Les politiques anti-russes s'accumulent en Lettonie

Plus généralement, 1,8 million de personnes vivent en Lettonie, dont environ 40 % sont russophones. La langue officielle du pays et le Letton, la langue russe n’ayant que le statut de langue étrangère.

En août 2022, le gouvernement letton a décidé de prolonger les permis de séjour temporaires en Lettonie pour les citoyens de la Fédération de Russie uniquement dans des cas exceptionnels et de leur délivrer des permis de séjour permanents uniquement s'ils réussissent l'examen de langue d'État de niveau A2 (intermédiaire) d’ici septembre 2023. En cas d'échec, ceux-ci ne se verraient délivrer que des permis temporaires. Les personnes de moins de 15 ans et de plus de 75 ans sont exemptées de l'examen.

Outre des politiques visant la population russophone, les autorités du pays ont aussi ordonné le déboulonnage d'une statue de Pouchkine, interdit les célébrations du 9 mai, journée commémorant dans les pays d’ex-URSS la coûteuse victoire de 1945 sur l’Allemagne nazie et adopté une déclaration qualifiant la Russie d’«État soutenant le terrorisme».