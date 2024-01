Les échanges entre la Russie et la Chine augmentent de 26,3%, un record

Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau record en 2023, tandis que ceux de la Chine avec les États-Unis étaient en repli pour la première fois depuis 2019, selon des chiffres publiés ce 12 janvier par les douanes.

L'an dernier, la Chine et la Russie ont échangé pour 240,1 milliards de dollars de biens et services, en hausse de 26,3% sur un an, selon les douanes chinoises.

Pékin et Moscou avaient fixé à 200 milliards de dollars leur objectif annuel, ce qui constituait déjà un record.

À l'inverse, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont connu l'an dernier leur premier repli depuis 2019, dans un contexte de tensions géopolitiques entre les deux premières puissances économiques. En 2023, Chine et États-Unis ont échangé pour 664,4 milliards de dollars de biens et services, en baisse de 11,6% sur un an.

Le dernier repli annuel remontait à 2019, conséquence de la guerre commerciale lancée contre Pékin par l'ancien président américain Donald Trump.

Depuis la hausse des tensions avec les chancelleries européennes, sur fond de crise en Ukraine, la Russie a entrepris un rapprochement avec son voisin chinois. La succession des trains de sanctions occidentales contre Moscou à la suite de son intervention en Ukraine en février 2022 a accéléré la dynamique.

Le 31 décembre, lors de ses vœux, le président chinois a déclaré que les relations russo-chinoises avaient «maintenu un développement sain et stable» et «progressé de façon constante dans la bonne direction» au cours de l’année 2023. «Sous notre direction conjointe, la confiance politique mutuelle entre les deux parties s'est approfondie, notre coordination stratégique s'est resserrée et la coopération mutuellement bénéfique a continué à produire de nouveaux résultats», a ajouté le dirigeant chinois.