Russie : Rostec produira plus de 500 avions de ligne d’ici 2030

Ce 28 décembre, le patron de la société publique Rostec s’est entretenu avec Vladimir Poutine. Au-delà de l’approvisionnement en matériel des forces armées russe, le chef d’entreprise est revenu sur les projets industriels civils et souverains.

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu ce 28 décembre à Moscou avec Sergueï Tchemezov, PDG de la société Rostec. En pole position des sujets abordés par l’homme d’affaires, celui de l’approvisionnement de l’armée russe. Le patron a ainsi déclaré que la production de munitions pour armes légères et MLRS avait été multipliée «par 50», et celles des véhicules blindés et des chars de combat par respectivement «5,5» et «7».

Russie : Vladimir Poutine s'est entretenu avec Sergueï Tchemezov, patron de Rostec

Si la «défense a été et reste notre priorité», la production d’équipements civils n’en demeure pas délaissée, a assuré Sergueï Tchemezov. «Suivant le programme que vous avez approuvé, nous devons produire d’ici 2030 plus de 500 avions de types différents», a notamment déclaré le patron russe. Dans le détail, il a égrainé 270 avions de ligne MS-21, 142 superjet-100 ainsi que 115 avions Tu-214.

La souveraineté technologique à l’honneur

Sur le front de la motorisation, l’homme d’affaires a notamment évoqué la fin du développement du VK-650V. Un moteur pour lequel Rostec espère obtenir la certification dans le courant de l’année 2024, en vue d’équiper les hélicoptères Ansat et Ka-226. «Beaucoup de pays sont capables de produire des hélicoptères, alors que les moteurs d’hélicoptères, eux, ne sont produits que dans cinq pays : aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Russie», a notamment souligné le PDG russe.

Russie : la souveraineté technologique demeure un objectif national

Sergueï Tchemezov a surtout tenu à souligner le délai de développement. «Il a fallu à l’entreprise américaine Pratt & Whitney 15 ans pour concevoir les moteurs de l’Airbus A320, tandis que nous, nous avons créé notre PD-8 en six ans», s'est félicité le patron de Rostec. «Nous avons démarré l’étude et la conception en 2017 et avons terminé en 2023,» a-t-il précisé. «De tels records dans les délais de production n’ont jamais été atteints auparavant, et tout ceci a été rendu possible grâce à nos scientifiques, nos ingénieurs et nos constructeurs», a-t-il encore ajouté.

Sergueï Tchemezov a également abordé la question du développement de l'industrie automobile russe, passant notamment par le développement de voitures sans pilote et de véhicules électriques.