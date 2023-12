Russie : Vladimir Poutine salue le professionnalisme des législateurs

Ce 20 décembre, à l’occasion du 30e anniversaire de l'Assemblée fédérale de Russie, Vladimir Poutine a rencontré les législateurs du pays. Le chef de l'État a salué leur professionnalisme, soulignant qu’il est parfois difficile d’expliquer certaines décisions aux électeurs.

Vladimir Poutine a pris part, ce 20 décembre, à une réunion du Conseil des législateurs consacrée au 30e anniversaire de l’Assemblée fédérale. «Le travail des parlements fédéraux et régionaux et des autorités représentatives locales est devenu plus mature et plus professionnel au cours des dernières années», a notamment déclaré le chef d’État. «Et cela se reflète dans la qualité de votre travail», a-t-il ajouté.

Le président russe a également remercié les législateurs pour leur «position commune» sur les mesures «les plus importantes visant à soutenir les familles russes, notre éducation, nos soins de santé, à préserver notre culture et nos valeurs traditionnelles, à renforcer la sécurité et la souveraineté économique» du pays. «Ce ne sont pas des tâches faciles», a ajouté Vladimir Poutine.

Ce dernier a alors salué le travail de ces personnalités publiques, qui dans le cadre de leurs fonctions parlementaires sont amenées à rendre des comptes à leurs concitoyens. «Parfois, la décision prise est en contradiction avec la vision générale du bien et du mal. Mais si la personne comprend et qu’elle est convaincue intérieurement de la raison pour laquelle telle ou telle décision est nécessaire, il lui est plus facile de communiquer sa position aux électeurs», a développé Vladimir Poutine.

«C’est très important. C’est une attitude responsable envers son travail. C’est en cela que cela constitue une attitude responsable envers ses obligations et envers les gens qui votent pour vous», a insisté le président russe.