Poutine salue la proximité culturelle des États membres de la CEI

Le président russe Vladimir Poutine a adressé un message vidéo aux membres du conseil des chefs de gouvernement de la CEI. La réunion de ce conseil se tient ce 18 décembre à l'initiative de Moscou en vue de la présidence russe de la Communauté des États indépendants.

Poutine : « Notre mission est de préserver au maximum ce patrimoine commun multinational »

Vladimir Poutine a salué ce 18 décembre les chefs de gouvernement de la Communauté des États indépendants (CEI), réunis à Moscou. Une réunion consacrée au développement de la coopération dans les domaines culturel et humanitaire, dont le chef de l'État russe a salué l'importance.

«L'étroite interrelation culturelle et la proximité spirituelle de nos peuples, les nombreux contacts humains et l'histoire commune de plusieurs siècles de vie au sein d'un même État constituent la base solide sur laquelle reposent les processus d'intégration au sein de la CEI», a estimé Vladimir Poutine. Cette organisation réunit neuf des 15 anciennes Républiques socialistes soviétiques.

«Vous conviendrez que nous avons hérité d'une fusion civilisationnelle vraiment unique de traditions et de coutumes, de langues et de littérature, d'art et d'art populaire», a poursuivi le président russe avant d'inviter ses interlocuteurs à «préserver autant que possible ce patrimoine multinational commun et à l'enrichir de nouveaux contenus».

Le 8 novembre dernier, en ouverture d'une réunion de la CEI, Vladimir Poutine avait rappelé l'enjeu géostratégique majeur représenté par l'Eurasie, dans un contexte de rivalité croissante avec Washington.