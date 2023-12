Moscou : les partisans du «Commandant Poutine» organisent un meeting électoral

La campagne présidentielle russe a commencé. Des soutiens de Vladimir Poutine se sont réunis ce 16 décembre dans la capitale russe. Ils ont fait valoir les qualités de leader du dirigeant russe, le rattachement des nouvelles régions à la Russie et la capacité du pays à organiser des élections alors qu'il est engagé dans une lutte contre l'Occident.

Vladimir Rogov salue le rattachement de Zaporojié à la Russie

Ecrit sur l’estrade : «Commandant Poutine». Le 16 décembre se réunissaient à Moscou, pour un meeting électoral, des partisans du président russe, préparant l'élection présidentielle qui débutera le 15 mars 2024.

La réunion a mené à un soutien à l'unanimité à la candidature de Vladimir Poutine. Ce comité d’électeurs indique compter plus de 750 personnes, parmi lesquels des artistes, des athlètes comme le combattant de MMA Jeff Monson et des écrivains comme Zakhar Prilepine qui a survécu à un attentat fomenté par l'Ukraine, mais aussi des médecins, des enseignants, des hommes d'affaires et des militaires participant à l’opération militaire russe en Ukraine. «Nous sommes tous unis par une chose : notre désir commun de voir notre pays fort et indépendant», commentait Andreï Turchak, secrétaire du Conseil général du parti Russie Unie.

Vladimir Rogov, membre du mouvement «Ensemble avec la Russie» et originaire de la région de Zaporojié, a quant à lui pris la parole pour saluer le rattachement de sa région à la Fédération de Russie à l'automne 2022, et célébrer en Vladimir Poutine un «leader national». «Vladimir Poutine est notre leader», a aussi déclaré Turchak. «Il incarne trois sentiments si importants pour tout citoyen russe : la fierté, la confiance et une image de l'avenir qui est claire pour tous». «L'image de l'avenir, c'est notre victoire. La victoire sur le front, la victoire sur le front intérieur», a-t-il conclu.

Le conflit en Ukraine était bien sûr dans les esprits : «la lutte pour un nouvel ordre mondial, pour un ordre multipolaire [se déroule actuellement]», estimait quant à lui Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. «La Russie est engagée dans cette lutte contre l'Occident», résumait-il. Dans ce contexte, la candidature de Poutine à sa propre réélection est déjà, selon Tolstoï, une «victoire de notre démocratie russe».

Vladimir Poutine a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle russe le 8 décembre dernier, lors d'une cérémonie de remise de décorations au Kremlin. Cette élection aura lieu du 15 au 17 mars 2024.