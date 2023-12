Russie : les régions de Kherson, de Zaporojié et du Donbass participeront à l'élection présidentielle en 2024

Les territoires rattachés à la Russie à l'automne 2022 prendront part à la présidentielle russe de mars 2024, a annoncé ce 11 décembre la Commission électorale.

Les membres de la Commission électorale russe ont adopté «à l'unanimité» ce 11 décembre la résolution approuvant la participation à l'élection présidentielle russe des régions de Zaporojié et de Kherson, et des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, a déclaré l'un de ses responsables, Nikolaï Boulaïev, à l'agence TASS.

La Russie a déjà organisé plusieurs scrutins dans ces territoires de Zaporojié, Kherson, Donetsk et Lougansk, rattachés à la Fédération en septembre 2022, malgré les combats, la loi martiale et en dépit des condamnations occidentales.

La décision a toutefois été prise, selon la Commission, après avoir consulté le FSB, le ministère de la Défense et les chefs des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporojie et de Kherson.

L’Ukraine, qui contrôle une partie de ces régions, a estimé la semaine dernière, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, que l'organisation de scrutins dans ces régions était «nulle et non avenue» et «violait le droit international».

Vladimir Poutine a annoncé le 8 décembre être candidat pour un cinquième mandat à la présidentielle du 17 mars en Russie.