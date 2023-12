Poutine a décoré de l'«Étoile d'or» plusieurs militaires et civils, à l'occasion de la Journée des héros de la Russie

Ce 8 décembre, Vladimir Poutine a pris la parole au Kremlin, à la veille de la Journée des héros de la patrie. Plus de 200 militaires et civils s'étant distingués par leur courage et leur héroïsme ont participé à la cérémonie au cours de laquelle le président russe a personnellement remis l'Étoile d'or aux défenseurs de la Russie.

«Notre devoir est de connaître et d'honorer nos héros, de tout faire pour que leurs objectifs et leurs idéaux trouvent une digne continuité dans le présent et deviennent un support pour l'avenir», a déclaré ce 8 décembre le président russe, à la veille de la Journée des héros de la patrie.

Vladimir Poutine a décerné l'Étoile d'or à plusieurs militaires qui se sont illustrés sur le front, les assurant «de la gratitude et de l'admiration» du pays. «Les combattants participant à une opération militaire spéciale ont le même courage, le même caractère qui distingue les défenseurs de la patrie depuis des siècles», a-t-il déclaré.

Des armes occidentales vaincues par les soldats russes

«Les commandants – parmi lesquels certains très jeunes – ont dirigé leurs unités par l'exemple, parfois en dépit de blessures. Ils ont détruit des blindés et des installations d'artillerie de l'ennemi, y compris occidentales, et ont complètement dissipé le mythe de leur invulnérabilité», a fait valoir le dirigeant russe.

Ces faits d'armes démontrent selon Vladimir Poutine «la force de caractère» du peuple russe, et sa «cohésion».

Le dirigeant a ensuite, à l'issue de cette cérémonie, annoncé sa candidature à l'élection présidentielle russe prévue au mois de mars prochain.