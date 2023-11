Lavrov juge «profondément alarmantes» les tentatives de l’Occident d’imposer ses valeurs

Lors de son allocution en ouverture du forum «Renforcer les valeurs spirituelles et morales traditionnelles pour garantir l'unité des Russes» ce 1er novembre, le chef de la diplomatie russe a insisté sur le rôle de Moscou comme bastion de résistance face à l'«élite néolibérale occidentale».

«Une tâche cruciale nous revient : assurer le lien entre les époques et les générations, éduquer les jeunes dans l'esprit de nos traditions et de l'amour de la patrie», a déclaré ce 1er novembre le ministre des Affaires étrangères lors de son allocution au forum des Russes de l'étranger.

Organisé chaque année avant le Jour de l'Unité nationale fixé au 4 novembre, ce forum rassemble les membres du Conseil mondial de coordination des Russes de l'étranger, des entrepreneurs, des personnalités de la diaspora russe, soit environ 150 personnes résidant dans plus de 80 pays.

«Combiner nos efforts est particulièrement nécessaire aujourd’hui, alors que la sphère occidentale emmenée par les États-Unis a déclenché une nouvelle guerre contre notre pays», a souligné le diplomate avant d'établir des parallèles historiques.

La russophobie à un niveau «hors du commun»

«À l'instar de Napoléon en 1812 et d'Hitler en 1941, les États-Unis ont uni aujourd’hui presque tous les pays occidentaux pour tenter une nouvelle fois de détruire la Russie, lui infliger une "défaite stratégique" et l’éliminer en tant que partie indépendante sur la scène internationale», a averti le diplomate, estimant que «le niveau de russophobie que nous observons dans les pays occidentaux est littéralement hors du commun».

«Dans un certain nombre de pays occidentaux, les valeurs traditionnelles s’érodent et les normes morales fondamentales sont soumises à révision», a déploré Lavrov, estimant que «la permissivité, la tolérance poussée jusqu’à l’absurdité et divers modèles de comportement destructeurs sont appliqués de manière agressive».

La Russie, gardienne des traditions

Toujours selon lui, «une telle démarche, mise en œuvre contre les aspirations de la majorité des citoyens ordinaires, cause des dommages irréparables à la santé morale des personnes, les prive de leurs racines civilisationnelles et conduit à l’aliénation mutuelle, à la dépersonnalisation et à l’autodestruction de la société».

«Dans ses pires manifestations, elle contribue à la croissance du radicalisme, du nationalisme agressif, du néonazisme, de la xénophobie et de l’intolérance», ajoute le chef de la diplomatie russe. «Les tentatives continues de l’élite néolibérale occidentale pour imposer à d’autres peuples des "valeurs" qui leur sont étrangères sont profondément alarmantes», estime-t-il par ailleurs.

Par contraste, considère Sergueï Lavrov, «un nombre croissant de personnes, y compris sur le continent européen, non seulement sympathisent avec notre pays, mais considèrent également la Russie comme un défenseur des traditions durables et des vraies valeurs». Et le diplomate de citer la création en mars 2023 du Mouvement international des russophiles (MIR), qui compte des personnalités de nombreux pays.

Pour conclure, le ministre a assuré que la diplomatie russe continuerait de promouvoir «un programme pacifique, positif et équilibré».