RT France arrive sur Molotov

Retrouvez RT France sur l'application Molotov - le service de streaming de télévision 100% OTT qui compte plus de 9 millions d'utilisateurs ! Profitez de l’offre gratuite de Molotov pour suivre l'actualité, regarder nos émissions et documentaires.

Vous aimez l’émission Interdit d’Interdire avec Frédéric Taddeï ou L’Info avec Stéphanie de Muru ? Vous suivez les débats de Polit’mag animés par Magali Forestier ? Vous préférez le décryptage de l’actualité économique sur C'est Cash avec Olivier Delamarche ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! A partir du 3 décembre RT France étend sa distribution et sera désormais accessible aux 9,6 millions d’utilisateurs de la plateforme Molotov - le service de streaming de télévision 100% OTT.

RT France sera disponible dans l’offre gratuite de Molotov qui inclut 42 chaînes, parmi lesquelles 24 chaînes de la TNT française. En plus de la diffusion en direct, les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités telles que le replay, le «start-over», l'enregistrement dans le cloud ou l’accès en mobilité dans toute l’Union Européenne.

« Nous sommes heureux d'arriver sur Molotov, leader de la distribution TV en OTT en France, et de contribuer à la diversité de leur offre de contenus déjà disponible. Je suis persuadée que RT France deviendra très rapidement une des chaînes favorites de leurs utilisateurs grâce à la variété de nos programmes et à la réactivité dans notre traitement de l‘actualité, qui sont très appréciées », déclare Xenia Fedorova, Présidente de RT France.

Pour ne rien rater de nos journaux télévisés, nos documentaires et nos magazines, vous pouvez suivre RT France via la plateforme Molotov, sur la Freebox (Canal 359), sur Fransat (Canal 55) ou encore via satellites (SES 4, Astra 19.2 et Eutelsat 5WestA). Sinon retrouvez-nous en ligne sur le site rtfrance.tv et sur les réseaux sociaux.