Le décodeur décode à plein tube

Décodex a encore frappé. Le vengeur démasqué du Monde met une nouvelle fois à l’index RT France, sans se rendre compte qu’il révèle un peu plus ses méthodes. Manque de professionnalisme ? Mauvaise foi ? Chacun se fera son opinion.

On ne s’ennuie jamais, avec Le Monde ! Le département de contrôle des médias (qui ne pensent pas comme lui), le désormais très célèbre Décodex, a encore fait des siennes. Adrien Sénécat, le journaliste à l’origine de la base de données de cet outil, s’est jeté sur son clavier pour établir un «Palmarès des fausses infos». Et accomplit à l’insu de son plein gré la prouesse de faire un palmarès… des méthodes douteuses de son service de décryptage.

«Qui les produit ? Comment circulent-elles ?», s’interroge le décodeur, inquiet face à l’important trafic de «fake news», avant de pointer une nouvelle fois, vous allez être surpris, Russia Today comme en étant l’un des importants diffuseurs. Nous avons consulté la base de données généreusement fournie par Adrien Sénécat : RT France aurait diffusé (mais pas produit), sur une période indéterminée, six fausses informations. Enfin, pas tout à fait. Car le parti pris était de désigner d’un index vengeur les sites ayant commis au moins six forfaitures, sans que l’on sache trop en quoi ce seuil permette d’atteindre la gloire du référencement par Décodex, véritable bâton de maréchal de la presse alternative. Mais nous y reviendrons.

Et voici les champions, ceux qui ont fait circuler au moins 6 des 101 fausses infos identifiées 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/BHe9zMr6XB — Adrien Sénécat (@AdrienSnk) 8 septembre 2017

Que nous apprend cette base ? Que les journalistes du Monde ont recours à d’amusantes subtilités pour pointer du doigt les médias qui ne lui conviennent pas. Petit précis du donneur de leçons (dans la plus parfaite mauvaise foi) en trois étapes :

1. Faire fi des erratums

Relevant une information erronée concernant Philippe Poutou et relayée par RT France, Décodex se moque absolument du fait que nous ayons déontologiquement reconnu cette erreur et publié la réaction du candidat du Nouveau parti anticapitaliste.

2. Amalgamer informations et opinions

Alarmé par le fait que RT France affirme que Slobodan Milosevic a été blanchi par le Tribunal pénal international, Décodex met (sciemment ?) de côté le fait qu’il s’agit là non d’une information de notre rédaction mais d’un papier d’opinion du journaliste australien John Pilger, opinion dont nous ne sommes ni commanditaires ni responsables.

3. Amalgamer différents sites

Décodex n’hésite pas, non plus, à mettre le site anglais de Russia Today et RT France dans le même sac, accumulant plusieurs erreurs pour mieux les attribuer à une seule entité, mettant ainsi un peu mieux en scène le monstre médiatique qu’il prétend dénoncer auprès de son lectorat. Et d’atteindre ainsi le fameux seuil des six fausses informations, sans quoi nous eussions été absents de ce palmarès, ce qui aurait causé sans nul doute maints tracas à Adrien Sénécat.

Au vu de ces petits arrangements avec la réalité, il semble bien que les «décodeurs» du Monde soient en réalité des brouilleurs de piste, des colporteurs d'informations sciemment biaisées ou relevant d'un amateurisme total. Des informations qui, dans tous les cas, s’avèrent… fausses. Les cordonniers ne sont-ils pas toujours les plus mal chaussés ?

Obnubilé par les médias qui ne pensent pas comme lui, LeMonde en vient à oublier de nettoyer devant le pas de sa porte. Pourtant, Adrien Sénécat fait un intéressant constat : «Bien que nous ayons identifié 40 fausses informations liées à la politique, ces dernières ont moins fait réagir sur les réseaux sociaux que les 19 en lien avec la santé, notamment à cause de nombreux articles relayant de fausses affirmations sur la vaccination ou des conseils douteux en matière d’alimentation.» Or comme la plupart des sites, celui du Monde dispose d’un générateur de publicités et de liens sponsorisés aléatoires, non contrôlés. Comme les illustrations ci-jointes le prouvent. On finit, vraiment, par se demander à quel point le site du Monde génère du trafic de fausses informations…