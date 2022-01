Covid 19 : comment certains pays préparent l’après-pandémie

Alors que l’apparition du variant Omicron entraine un accroissement fulgurant des contaminations, certains Etats envisagent d’adopter une réponse sanitaire normalisée face au virus.

C’est le cas de l’Espagne, qui a déclaré par l’intermédiaire de son Premier ministre Pedro Sanchez le 10 janvier que le pays songeait à utiliser le dispositif de surveillance de la grippe saisonnière pour suivre l’évolution des cas. En Italie, l’exécutif envisage de ne plus communiquer le nombre de cas asymptomatiques quotidiens. En Israël, seules les personnes fragiles et les plus de 60 ans sont désormais concernées par les tests PCR. Tous ces pays affichent un très fort taux de vaccination de leur population, mais la disparité vaccinale avec les pays pauvres du Sud incite les experts à la prudence : s’ils tablent sur une immunité collective probable avec la souche Omicron, ils n’excluent pas l’apparition de nouveaux variants.