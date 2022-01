Ameca, un robot au réalisme (très) troublant

C’est l’une des sensations du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas. Baptisé Ameca, le robot humanoïde conçu par la société britannique Engineered Arts fascine autant qu’il inquiète.

D’un réalisme époustouflant, ses expressions faciales et ses gestes en font l’un des androïdes les plus expressifs jamais produits. Mais plutôt que de se contenter d’une pâle imitation humaine, ses concepteurs ambitionnent d’en faire une plateforme de développement de l’intelligence artificielle. Pour l’instant, Ameca est en effet programmé pour répondre et réagir à son environnement selon des scénarios prédéfinis et ne possède pas encore d’algorithme pour interagir en temps réel.