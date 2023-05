A l’issue de négociations en Arabie saoudite, les forces armées soudanaises et les paramilitaires ont convenu d’une nouvelle trêve. Depuis le début du conflit qui les oppose, une dizaine de cessez-le-feu ont déjà été violés.

Le 20 mai, à Djedda, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) ont convenu d'un nouveau cessez-le-feu, ainsi que de mesures humanitaires. Selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères, l'accord stipule que le cessez-le-feu commencera ce 22 mai à 21h45, heure locale, et durera sept jours, avec possibilité de prolongation.

Arabie saoudite : l'armée soudanaise et les FSR conviennent d'un cessez-le-feu de sept jours

Le ministère a ajouté que, contrairement aux accords précédents, ce cessez-le-feu négocié sous l'égide de Washington et de Riyad sera surveillé afin de s'assurer que les deux parties respectent la trêve. En cinq semaines de conflit, une dizaine de cessez-le-feu ont déjà été promis et aussitôt violés. Par communiqué, les deux camps ont annoncé vouloir respecter cette nouvelle trêve saluée par l’ONU, l'Union africaine ainsi que l’Igad, l'organisation régionale de l'Afrique de l'Est dont le Soudan fait partie.

Un million de déplacés et de réfugiés

Dans ce pays d’Afrique de l’Est, considéré comme l’un des plus pauvres du monde, les combats font rage depuis le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo. Les deux généraux rivaux, qui ont évincé ensemble les civils du pouvoir à Khartoum, sont entrés en conflit ouvert.

Les combats ont fait plus d’un millier de morts et plus d’un million de déplacés et de réfugiés. Ce dernier chiffre pourrait doubler selon l’ONU, si les combats se poursuivent. Les pays voisins craignent, quant à eux, une contagion du conflit.