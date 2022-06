UE-OTAN, une coalition «pour combattre» Moscou ? Le chef de la diplomatie russe livre sa vision

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueї Lavrov a déploré l'attitude hostile de l'Union européenne envers son pays, mettant en garde contre une coalition UE-OTAN qui pourrait vouloir «faire la guerre» à la Russie.

A l'occasion d'une conférence de presse ce 24 juin lors de son déplacement en Azerbaïdjan, Sergueї Lavrov a mis en garde contre une russophobie qu'il a attribuée à l'Union européenne, dénonçant par ailleurs les visées bellicistes selon lui de l'OTAN.

Nous avons peu d'illusions sur le fait que l'attitude russophobe actuelle de l'Union européenne disparaisse

«Au début de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a rassemblé sous sa bannière une partie importante, sinon la plupart, des pays européens pour faire la guerre contre l'Union soviétique. Maintenant, de la même manière, on rassemble – l'Union européenne avec l'OTAN notamment –, une coalition moderne pour combattre, et dans le fond, pour faire la guerre à la Fédération de Russie», a-t-il déclaré, se montrant par ailleurs pessimiste sur une possible évolution de la diplomatie européenne à l'égard de la Russie.

«Nous avons peu d'illusions sur le fait que l'attitude russophobe actuelle de l'Union européenne disparaisse ou change d'une manière ou d'une autre dans un avenir proche ou même, pour le dire honnêtement, sur le long terme», a en effet souligné le chef de la diplomatie russe.

Lors de son intervention, le haut diplomate a par ailleurs réagi à la décision la veille de l'Union européenne d'octroyer le statut de candidat à l'UE à l'Ukraine et à sa voisine la Moldavie. «L'UE n'est pas un bloc politique comme l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le développement de ses relations avec tout pays volontaire ne crée pas de menaces ou de risques pour nous», a-t-il notamment commenté, ici cité par l'agence de presse russe TASS.