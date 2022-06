«Place de la République populaire de Donetsk» : Moscou renomme un lieu aux abords de l'ambassade US

A la suite d'une initiative proposée en mai par des législateurs moscovites, le maire de la capitale russe a décidé de renommer la place aux abords de l'ambassade américaine en l'honneur de la République populaire autoproclamée de Donetsk.

Ainsi que le rapporte l'agence de presse russe TASS ce 22 juin, le maire de Moscou a signé un décret selon lequel la place située aux abords de l'ambassade américaine dans la capitale russe est renommée : «Place de la République populaire de Donetsk»

De même source, cette décision survient après que plusieurs pays comme la Lituanie, la Lettonie ou encore la République tchèque, ont de leur côté décidé de renommer, en l'honneur de combattants ukrainiens, les rues accueillant les ambassades de Russie dans leur pays.

L'initiative moscovite avait été proposée en mai par des législateurs municipaux, avant que les citoyens moscovites ne soient à leur tour invités à voter en ligne pour faire un choix entre les différents noms proposés. «Le plus grand nombre de votes – 44,69% – a été exprimé pour "la place de la République populaire de Donetsk". Selon les termes du sondage, une autre place ou rue sera proposée pour être nommée en hommage à la «République populaire de Lougansk», avait fait savoir la mairie de Moscou au début du mois, soulignant que le vote en question avait compté près de 280 000 participants.

Coopération accrue entre Moscou et les républiques populaires du Donbass

Pour rappel, les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont officiellement été reconnues par la Russie au mois de février, quelques jours avant le début du lancement de l'opération militaire russe en Ukraine, dont l'un des objectifs affichés par Vladimir Poutine était de venir en aide aux populations russophones de la région.

En effet, dans le cadre d'un conflit ouvert depuis 2014 avec les autorités ukrainiennes qui ne reconnaissent pas leurs spécificités, les territoires de Donetsk et de Lougansk ont fait l'objet d'intenses bombardements de la part de Kiev. Toutes parties confondues, les hostilités dans le Donbass ont fait plus de 13 000 morts en huit ans, selon l'ONU.

Début juin, au centième jour de son offensive en Ukraine, la Russie a affirmé que son armée avait libéré beaucoup de villages des «forces armées pro-nazies» et d'«éléments nationalistes». Alors qu'elle a également donné lieu à des frappes et à l'avancée de chars de part et d'autre de l'Ukraine, l'intervention armée russe entamée le 28 février a vivement été condamnée par l'Occident, les Etats-Unis en tête, comme «une attaque non provoquée et injustifiée de l'armée russe».