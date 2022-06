«Vkousno i totchka» : à Moscou, ouverture des premiers «McDonald's russes» (VIDEO)

Après la décision de l'enseigne américaine de quitter la Russie, son remplaçant «Vkousno i totchka» vient d'ouvrir ses portes. Une foule de clients était au rendez-vous à Moscou pour en tester le menu, quasi-similaire à celui de son prédécesseur.

Une longue file d'attente s'étendait ce 12 juin devant l'ancien McDonald's emblématique de la capitale russe, face à la place Pouchkine – l'un des 15 premiers restaurants à accueillir ses clients – bien avant l'ouverture officielle, qui a eu lieu en grande pompe à 09h00 GMT. «Des millions des clients ont de nouveau une possibilité de venir dans leur restaurant préféré», a lancé lors de la cérémonie le directeur général de la chaîne, Oleg Paroïev.

«Vkousno i totchka» (Délicieux. Point) est le nouveau nom de l'enseigne, dévoilé ce 12 juin à Moscou devant une centaine de journalistes russes et étrangers. Le nouveau logo représente lui deux frites stylisées orange et un point rouge sur fond vert.

«Délicieux. Point» : le remplaçant de McDonald’s ouvre à Moscou

«Nous essaierons de tout faire pour que nos clients ne remarquent aucune différence, ni en matière d'ambiance, ni en matière de goût, ni en matière de qualité», a assuré le directeur général de la chaîne, Oleg Paroïev. «Nous essaierons de faire que ce soit meilleur» qu'avant, a renchéri de son côté le nouveau propriétaire, l'homme d'affaires Alexandre Govor.

Au menu, quasiment la même gamme qu'auparavant : cheese et double cheeseburgers, vaste gamme de glaces et de desserts, mais le Filet-O-Fish s'appelle désormais le Fishburger, le Royal Deluxe s'est transformé en Grand Deluxe et le préfixe McDo ne figure bien entendu plus sur aucun nom – certains produits ont d'ailleurs dû être supprimés.

Le 13 juin, 50 autres restaurants doivent ouvrir leurs portes, la chaîne prévoyant ensuite la réouverture de 50 à 100 restaurants par semaine à travers le pays.

Implantée depuis plus de 30 ans en Russie, la franchise McDonald's fut l'une des premières fenêtres sur le monde occidental à s'ouvrir pour les Russes et de s'ancrer dans leur quotidien. Très populaires, les restaurants russes représentaient environ 9% du chiffre d'affaires du groupe américain.

La chaîne a pris la décision de suspendre le travail de ses 850 restaurants et 62 000 salariés en mars, puis de quitter définitivement le pays en mai en raison de l'opération militaire russe en Ukraine lancée le 24 février.