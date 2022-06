Ukraine : la Russie délivre ses premiers passeports à des habitants de Kherson et Melitopol

Les premiers passeports russes ont été délivrés ce 11 juin à des habitants de Kherson et Melitopol, villes dont l'armée russe a pris le contrôle dans le cadre de son opération militaire en Ukraine.

La Russie a remis le 11 juin ses premiers passeports à des habitants de Kherson et Mélitopol, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé les administrations militaires et civiles russes des régions de Zaporojié et de Kherson à l’agence de presse russe TASS.

Ainsi, de même source, 23 habitants de Kherson ont reçu au cours d'une cérémonie un passeport russe, une «procédure simplifiée» permise grâce à un décret signé fin mai par le président russe Vladimir Poutine.

«Aujourd’hui, une cérémonie de remise des premiers passeports russes a eu lieu à Melitopol», a fait savoir un membre du haut conseil de l’administration militaire et civile de la région de Zaporojié, Vladimir Rogov. Selon les autorités locales, au 6 juin, plus de 70 000 personnes avaient fait une demande de nationalité russe dans la région de Zaporojié. Pour le moment, il n’y a qu’un seul centre de traitement des demandes de citoyenneté russe, situé à Mélitopol.

«Tous nos camarades de Kherson souhaitent obtenir un passeport et la citoyenneté [russe] le plus vite possible», a déclaré lors de la cérémonie le chef de l’administration militaire et civile de la région de Kherson, Vladimir Saldo, cité par TASS. «C'est une nouvelle époque qui s'ouvre pour nous […] C'est le document le plus important qu'une personne possède dans sa vie», a-t-il également réagi auprès de Ria Novosti.

En outre, selon le chef de l’administration militaire et civile de la région de Zaporojié, Evguéni Balitsky, des passeports ont également été remis à des habitants de Melitopol. «Ces gens font désormais partie d'une large famille de grands peuples de la Fédération de Russie. Nous l’avons attendu pendant 32 ans», a-t-il notamment commenté, auprès d'un correspondant de RT, le 11 juin.

Après la signature fin mai du décret facilitant aux habitants de Zaporojié et de Kherson l'obtention de la nationalité russe, l'Ukraine avait fustigé une «violation flagrante» de son intégrité territoriale. «Le décret présidentiel russe est juridiquement nul et n'aura pas de conséquences» sur «l'appartenance des habitants des territoires temporairement occupés par la Russie à la citoyenneté ukrainienne», avait indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

L'armée russe a pris le contrôle de la majeure partie de la région de Kherson et d'une partie de la région de Zaporojié dans le cadre de son offensive en Ukraine, lancée le 24 février dernier.