La Russie allonge la liste d'Américains interdits d'entrée sur son territoire

Une nouvelle série de responsables politiques et économiques étasuniens est venue compléter la liste des personnalités interdites de séjour sur le territoire de la Fédération de Russie, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

La diplomatie russe a étendu, le 6 juin, sa liste de citoyens américains interdits d'entrée en Russie, y incluant notamment la secrétaire au Trésor Janet Yellen, en représailles à des sanctions similaires prises par Washington en lien avec l'offensive en Ukraine. La nouvelle liste comprend 61 noms, essentiellement ceux de responsables gouvernementaux et politiques mais aussi de plusieurs patrons de grandes entreprises, essentiellement dans les secteurs de la défense et de l'énergie.

«61 citoyens américains parmi les dirigeants de grandes entreprises du complexe militaro-industriel, de plateformes médiatiques et d'agences de notation, d'entreprises de construction aéronautique et navale sont inclus», a précisé le ministère des Affaires étrangères. Outre Janet Yellen, la ministre de l'Energie Jennifer Granholm ou encore le PDG de l'opérateur de satellites OneWeb, Neil Masterson, ont été sanctionnés. Les PDG d'Universal Pictures et de l'agence de notation Fitch sont aussi ajoutés sur la liste.

Le 21 mai, Moscou avait rendu publique une liste de 963 personnalités interdites de séjour sur le sol russe, incluant notamment le président américain Joe Biden, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et l'acteur Morgan Freeman.