Des hélicoptères d’attaque russes Ka-52 détruisent des cibles militaires ukrainiennes (VIDEO)

Le ministère russe de la Défense a publié, ce 4 juin, des images d'hélicoptères d'attaque Ka-52 détruisant des équipements des forces armées ukrainiennes. Une séquence s'inscrivant dans l'opération militaire russe en Ukraine.

Des hélicoptères d'attaque Ka-52 russes ont détruit un char, un véhicule blindé de transport de troupes et des armes sur une position de l’armée ukrainienne, selon la défense russe, qui a diffusé une vidéo de ces frappes le 4 juin.

L'armée russe mène depuis le 24 février dernier une opération militaire en Ukraine, qui vise selon le président Vladimir Poutine à «désarmer» et «dénazifier» l'Ukraine et à porter secours aux populations du Donbass. Kiev et ses alliés occidentaux dénoncent de leur côté une guerre d'invasion ne répondant à aucune provocation.