Israël a dit à Washington avoir commandité le meurtre d'un colonel iranien, selon le New York Times

Selon des informations publiées par le quotidien américian The New York Times, Israël aurait affirmé à des responsables américains être responsable du meurtre d'un important officier des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran.

«D'après un responsable des services de renseignement suivant l'affaire, Israël a indiqué à des responsables américains être à l'origine de l'assassinat», a écrit le 25 mai le New York Times, ici cité par l'AFP, en référence au meurtre quelques jours plus tôt d'un important officier des Gardiens de la Révolution.

Selon la source en question, qui s'est confiée au journal américain sous couvert d'anonymat, Israël a fait savoir aux Etats-Unis que cette opération était destinée à exiger la fin des agissements d'un groupe opérant au sein de la Force Qods, chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution.

Le colonel Sayyad Khodaï a été tué le 22 mai par deux motards ayant ouvert le feu sur lui dans l'est de Téhéran, selon l'agence officielle iranienne Irna. Il était, selon la télévision d'Etat iranienne, un membre de la Force Qods.

Le président iranien jure que le meurtre de Khodaï sera «vengé»

L'Iran a accusé des «éléments liés à l'arrogance mondiale» d'avoir commandité son meurtre, une expression faisant référence aux Etats-Unis et à leurs alliés, comme Israël. L'état-major interarmées iranien a annoncé en début de semaine l'ouverture d'une enquête sur les «circonstances exactes de l'assassinat» de Sayyad Khodaï. Et le président Ebrahim Raïssi a affirmé que son meurtre serait «vengé».

Des milliers d'Iraniens ont rendu un dernier hommage au colonel Khodaï, qualifié de martyr. «Mort à l'Amérique» et «Mort à Israël», ont-ils notamment crié. Israël et les Etats-Unis sont des pays ennemis de l'Iran. Téhéran ne reconnaît d'ailleurs pas l'existence de l'Etat d'Israël et ses liens diplomatiques avec Washington sont rompus depuis 1980.