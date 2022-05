Marioupol : Azovstal a été «complètement libéré», selon la Défense russe

Le complexe industriel d'Azovstal, dernier bastion des militaires ukrainiens et du bataillon néonazi Azov à Marioupol, a été entièrement repris par l'armée russe, selon le porte-parole de cette dernière.

Le ministère russe de la Défense a annoncé ce 20 mai que le site industriel d'Azovstal, dans la ville de Marioupol, avait été «complètement libéré», après la reddition au cours des derniers jours des combattants ukrainiens qui y étaient retranchés. «Aujourd'hui, 20 mai, le dernier groupe de 531 militants s'est rendu», a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, lors d'un briefing. Au total, depuis le 16 mai, «2 439 nazis d'Azov et militaires des forces armées ukrainiennes, bloqués sur le territoire de l'usine, ont déposé les armes et se sont rendus», selon la même source.

Igor Konachenkov a également affirmé que le «commandant» d'Azov avait été «emmené hors du territoire de l'usine dans une voiture blindée spéciale, en raison de la haine des habitants de Marioupol et du désir des citadins de le punir pour de nombreuses atrocités». Selon le porte-parole, le président russe Vladimir Poutine a été informé par son ministre de la Défense Sergueï Choïgou de «la fin de l'opération et de la libération complète du combinat [Azovstal] et de la ville de Marioupol».

Le site industriel d'Azovstal était le dernier bastion à Marioupol des militaires ukrainiens et des combattants du bataillon néonazi Azov. L'armée russe a pris cette ville dans le cadre de son opération militaire spéciale menée en Ukraine, que Kiev et les Occidentaux notamment dénoncent comme une guerre d'invasion.