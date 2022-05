Deux membres d'une équipe de tournage de RT blessés par un bombardement ukrainien

Une équipe de tournage de RT a essuyé des tirs de roquettes des forces ukrainiennes en République populaire de Donetsk, dans le Donbass, a rapporté RT en russe. Deux journalistes ont été blessés par des éclats d'obus.

«L'équipe de tournage du correspondant militaire de RT Valentin Gorchénine a subi des tirs de roquettes des forces armées ukrainiennes près de Dokoutchaïevsk», dans la République populaire de Donetsk (DNR), dans le Donbass, a rapporté RT en russe ce 13 mai sur Telegram.

«Valentin lui-même n'a pas été touché. Les opérateurs Vladimir Bataline et Viktor Mirochnikov ont été touchés par des éclats aux jambes et au dos», a également fait savoir la chaîne, précisant que les deux victimes étaient conduites à l'hôpital.

Vladimir Bataline et Viktor Mirochnikov ont été blessés par des éclats dans les jambes et le dos et sont en train d'être emmenés à l'hôpital