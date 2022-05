Nouveau bilan d'au moins 25 morts dans l'explosion de l'hôtel Saratoga à La Havane

L'explosion qui a dévasté le 6 mai l'hôtel de luxe Saratoga, situé dans la capitale cubaine, a fait au moins 25 morts dont une ressortissante espagnole, selon un nouveau bilan officiel. Une cinquantaine de blessés est également à déplorer.

La puissante explosion qui a partiellement détruit le 6 mai l'hôtel Saratoga, dans le centre de La Havane, a fait au moins 25 morts dont une touriste espagnole, selon un nouveau bilan officiel communiqué ce 7 mai.

Le précédent bilan était de 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés dans cette explosion, probablement due à une fuite de gaz selon l'AFP. «Des nouvelles tragiques nous parviennent de Cuba», a tweeté le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez : «Une touriste espagnole est décédée et un autre citoyen espagnol est gravement blessé après l'explosion de l'hôtel Saratoga. Toute notre affection aux familles et à toutes les victimes et blessés. Tout notre soutien aussi au peuple cubain».

Les secouristes cubains continuent de fouiller dans les décombres de l'hôtel de luxe, dans l'espoir de trouver de nouveaux survivants, a constaté un journaliste de l'agence de presse française. Les recherches se concentrent désormais sur l'intérieur de l'immeuble et le sous-sol.

C'est la solidarité qui a primé

«Ce qui s'est passé est très regrettable, la destruction, surtout les pertes de vies, et aussi les personnes blessées, mais une fois de plus je veux souligner la rapidité avec laquelle la population et les institutions se sont mobilisées», a écrit sur Twitter le président Miguel Diaz-Canel.

«C'est la solidarité qui a primé», a-t-il ajouté alors que de nombreux Cubains se sont précipités pour donner leur sang et venir ainsi en aide aux blessés.

Emblématique établissement de la vieille Havane avec sa façade verte, l'hôtel, en travaux, était fermé depuis deux ans aux touristes. Seuls se trouvaient à l'intérieur des ouvriers et des employés en train de préparer sa réouverture, qui était prévue à partir du 10 mai.

Les quatre premiers étages de l'hôtel Saratoga, classé 5 étoiles et connu pour avoir hébergé ces dernières années plusieurs célébrités dont Mick Jagger, Beyoncé et Madonna, ont été soufflés dans l'explosion. Construit en 1880 pour y abriter des magasins, l'immeuble avait été transformé en hôtel en 1933 et rénové afin d'en faire un établissement de luxe en 2005.