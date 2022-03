Conflit russo-ukrainien : les priorités de Kiev lors des négociations n'ont pas changées

Le président ukrainien a déclaré que les priorités de l'Ukraine étaient toujours les mêmes, à savoir la préservation de l'intégralité du territoire, la souveraineté et des garanties de sécurité. Il assure également «étudier» la neutralité de Kiev.

Les priorités de l'Ukraine lors des négociations avec la Russie restent les mêmes, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce 28 mars. Selon lui, comme le rapporte l'agence TASS, elles concernent la souveraineté, l'intégrité territoriale et les garanties de sécurité de l'Ukraine.

Selon le journal La Croix, Kiev s'est également dit en train d'«étudier» la demande de sa neutralité par la Russie. «Ce point des négociations est compréhensible pour moi et il est en discussion, il est étudié en profondeur», a assuré Volodymyr Zelensky, précisant toutefois qu'une telle option devrait passer par la case d'un référendum.

«Un nouveau cycle de négociations est à venir, car nous recherchons la paix. Nos priorités dans les négociations sont connues. La souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne font aucun doute. Des garanties de sécurité efficaces pour notre Etat sont obligatoires. Notre objectif est évident – la paix et le rétablissement d'une vie normale dans notre Etat dès que possible», a-t-il déclaré dans une allocution vidéo publiée sur la chaîne Telegram de son bureau.

Plus tôt, le conseiller présidentiel russe Vladimir Medinsky, qui dirige la délégation russe, a déclaré sur sa chaîne Telegram que les délégations des deux pays avaient décidé de tenir la prochaine série de discussions en face à face les 29 et 30 mars. Ankara a pour sa part affirmé que le dirigeant turc Recep Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine avaient convenu de tenir la réunion des délégations à Istanbul.

La première série de pourparlers, qui a duré cinq heures, s'est tenue en Biélorussie le 28 février. Elle a été suivi de deux réunions en face à face ainsi que de sessions en ligne.

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans une allocution télévisée qu'en réponse à une demande des chefs des républiques du Donbass, il avait pris la décision de mener une opération militaire spéciale afin de protéger les personnes «qui subissent depuis huit ans les abus et le génocide du régime de Kiev». Le dirigeant russe a souligné que Moscou n'avait pas l'intention d'occuper les territoires ukrainiens.