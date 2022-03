L'armée russe annonce avoir livré 40 tonnes d'aide humanitaire dans la région de Kiev (VIDEO)

La défense russe a annoncé que l'armée avait livré 40 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la région de Kiev. Cette aide comprend de la nourriture, de l'eau en bouteille et des «produits de première nécessité».

L'armée russe a livré plus de 40 tonnes d'aide humanitaire aux habitants du district de Borodyansk, dans la région de Kiev, a annoncé le 13 mars ministère de la Défense russe.

#Ukraine : l'armée russe annonce avoir livré plus de 40 tonnes d'aide humanitaire à la région de Kiev



«De la nourriture et des produits de première nécessité ont été livrés dans les localités du district prises sous contrôle par l'armée russe», a annoncé le ministère. Les denrées distribuées comprennent des céréales, de la viande et du poisson en conserve, des confiseries et des produits de boulangerie, des bonbons, des sucreries, de l'eau potable en bouteille.