Le Royaume-Uni appelle les Britanniques à héberger des réfugiés ukrainiens chez eux

Le Royaume-Uni a dévoilé son nouveau programme d'accueil qui permettra de recevoir «des dizaines de milliers» de réfugiés ukrainiens. A cette occasion, le gouvernement britannique a invité ses concitoyens à accueillir des Ukrainiens chez eux.

Critiqué pour sa lenteur et sa réticence à accueillir des Ukrainiens après l'invasion russe, le Royaume-Uni a dévoilé le 13 mars un nouveau programme permettant aux Britanniques d'héberger chez eux des réfugiés fuyant la guerre. Le nouveau programme, baptisé «Homes for Ukraine» (Des foyers pour l'Ukraine), permettra d'accueillir «des dizaines de milliers» de personnes qui auront accès au marché du travail, à la Sécurité sociale et à l'éducation, même sans avoir de liens familiaux avec le Royaume-Uni, a annoncé le ministre britannique Michael Gove sur la chaîne Sky News.

Ce dernier a affirmé que le gouvernement voulait s'assurer que «tous les foyers disponibles» puissent être mis à disposition «de ceux qui fuient les persécutions». Les personnes décidant d'accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux recevront 350 livres (418 euros) par mois et devront s'engager à accueillir ces réfugiés pendant au moins six mois. Pour ce faire, les Britanniques doivent se mettre en contact avec des Ukrainiens, par le biais des réseaux sociaux ou des associations, et s'inscrire sur une plateforme qui sera opérationnelle le 14 mars, a ajouté le ministre.

Si les Ukrainiens souhaitant se rendre au Royaume-Uni auront toujours besoin d'entamer des procédures pour obtenir un visa, Celles-ci ont été simplifiée après que le Royaume-Uni a été vivement critiqué la semaine dernière concernant sa réticence à accueillir des réfugiés.

Selon Michael Gove, quelque 3 000 visas pour le Royaume-Uni ont été octroyés à des Ukrainiens. S'exprimant après le ministre sur Sky News, le chef de l'opposition Keir Starmer a salué la mise en place de ce nouveau programme, mais estimé que le Royaume-Uni n'en faisait toujours pas assez comparé à ses voisins européens. «Franchement, les dernières semaines ont été embarrassantes pour le Royaume-Uni en termes d'accueil des réfugiés», a-t-il jugé.