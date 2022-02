Russie : arrestations lors de nouvelles manifestations contre la guerre en Ukraine

La police a arrêté des manifestants à Saint-Pétersbourg lors d’un rassemblement non autorisé contre l’opération militaire russe en Ukraine. A Moscou, une manifestation similaire a aussi eu lieu.

La police a arrêté des manifestants le 27 février à Saint-Pétersbourg lors d’un rassemblement non autorisé contre la guerre en Ukraine. Une manifestation similaire a eu lieu à Moscou. Alors que le ministère russe de l’Intérieur n’a pas précisé le nombre de détenus, l'ONG proche de l'opposition OVD-Info a fait état de plus de 2 000 arrestations dans tout le pays.

Auteur: RT France

Vague de manifestations dans de nombreux pays

Des milliers de personnes sont également sorties dans les rues pour dénoncer l'offensive russe, dans plusieurs villes du monde pour dénoncer la guerre en Ukraine. Des manifestations ont ainsi eu lieu à Washington, Tokyo, Toronto, Londres, Rome, Madrid et Copenhague, notamment sous le slogan «Stoppez la guerre! Stoppez Poutine!»

Les manifestants s'opposent à ce qu'ils dénoncent comme une guerre d'invasion. L'offensive russe est présentée par Vladimir Poutine comme une opération de démilitarisation de l'Ukraine, et a été dénoncée par de nombreux pays occidentaux. Elle fait régulièrement l'objet de manifestations d'opposition partout dans le monde, y compris en Russie.

Selon un bilan de l'ONU en date du 28 février, 102 civils ont été tués dans l'offensive russe, dont 7 enfants, et 304 blessés. L'organisation estime néanmoins les chiffres réels «considérablement» plus élevés. De son côté, Moscou affirme viser exclusivement les infrastructures militaires et accuse Kiev de se servir de la population civile comme d'un «bouclier humain».