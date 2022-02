Célébrations à Donetsk après la reconnaissance par Poutine des républiques autoproclamées

La reconnaissance de l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass par la Russie le 21 février a déclenché des scènes de liesse dans les rues de Donetsk. Le ciel de la ville a été illuminé par de nombreux tirs de feux d'artifice.

В центрі #Донецьк'а зараз святкують вищнання московією незалежності лнр/днр.

Відразу знайшлись і круті салюти, і вся святкова мішура окупанта pic.twitter.com/MzQyB1WJU9 — Мантелепа (@WilnoLwiw) February 21, 2022

Sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut y voir plusieurs grands feux d'artifices illuminés le ciel de la ville de Donetsk.

De nombreuses personnes sont descendues dans les rues de la ville pour exprimer leur joie. Comme on peut le constater sur la vidéo ci-dessous, les manifestants ont brandi des drapeaux russes avec en fond sonore l'hymne national de la fédération de Russie.

Au cours d'une intervention télévisée dans la soirée du 21 février, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie reconnaissait désormais les républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk. Il a également signé des «accords d'amitié et d’entraide» avec les deux républiques du Donbass. «Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps : immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk», a-t-il déclaré en demandant au Parlement russe «d'approuver cette décision puis de ratifier les accords d'amitié et d'entraide avec les deux républiques».

Plus tôt dans la journée, les dirigeants de la République autoproclamée de Lougansk et de celle de Donetsk avaient demandé au président russe Vladimir Poutine de reconnaître leur indépendance.