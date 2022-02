Ukraine : craignant une offensive de Kiev, la République autoproclamée de Donetsk évacue des civils

Dans l'est de l'Ukraine, où les combats s'intensifient entre l'armée et les rebelles, les républiques autoproclamées du Donbass appellent à l'évacuation de civils. Les autorités redoutent une offensive de Kiev.

Ce 18 février, Denis Pouchiline, chef de la République autoproclamée de Donetsk, à l’est du Donbass, a annoncé dans un message vidéo publié sur Telegram le lancement de l'évacuation de civils vers la Russie. Les autorités locales redoutent une offensive de Kiev. Moscou n'a pas réagi à cette annonce, dans l'immédiat.

«Aujourd'hui, un départ massif et centralisé de la population est organisé vers la Fédération de Russie, en premier lieu, les femmes, les enfants et les personnes âgées doivent être évacués», a-t-il déclaré. «En accord avec les autorités de la Fédération de Russie, des points d’accueil et d’hébergement ont été mis en place pour nos citoyens dans la région de Rostov», a poursuivi le représentant.

Sur place, des sirènes ont retenti, comme l'a rapporté le correspondant de RT France sur place, Antoine Cléraux.

‼️Les sirènes résonnent dans Donetsk pour annoncer l'évacuation de la population décidée par le dirigeant de la #RPD Denis Pouchiline. pic.twitter.com/qLlGULN6JP — Antoine Cléraux (@AntoineRtfr) February 18, 2022

Denis Pouchiline a assuré que les forces ukrainiennes se tenaient prêtes à lancer une offensive pour récupérer le Donbass, où les républiques autoproclamées de Donestk et Lougansk refusent de reconnaître les autorités ukrainiennes issues du coup d'Etat de 2014.

Auteur: RT France

Un peu plus tard, Léonid Passetchnik, chef de la République autoproclamée de Lougansk, a lui aussi appelé à une évacuation, dans un communiqué relayé par les médias locaux. «Afin d'éviter des victimes parmi les civils, j'appelle les habitants de la république [...] à partir dans les délais les plus brefs vers le territoire de la Fédération de Russie», a-t-il affirmé, sans préciser si les autorités russes avaient été concertées.

Intensification des combats dans l'est ukrainien

Ce 18 février, les combats ont continué à gagner en intensité dans le Donbass. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont ainsi fait état d'une hausse significative des tirs sur les 24 dernières heures, avec 189 violations du cessez-le-feu enregistrées dans la région de Donetsk, contre 24 la veille. Dans la région de Lougansk, 402 violations ont été rapportées contre 129 mercredi. Plusieurs centaines d'explosions ont été rapportées par les observateurs pour la journée du 17 février.

L'armée ukrainienne et les forces des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk s'accusent mutuellement de cette flambée de violence.

Accusée par les chancelleries occidentales et par Kiev de soutenir les groupes séparatistes, ce qu'elle a toujours démenti, la Russie s'inquiète de cette escalade militaire. En conférence de presse ce 18 février, Vladimir Poutine a d'ailleurs constaté une «aggravation de la situation» dans la région.

«Ce qui se passe dans le Donbass est très inquiétant et potentiellement très dangereux», a commenté en conférence de presse ce 18 février le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Nous espérons que nos opposants des capitales occidentales, de Washington, de l'Otan utilisent toute leur influence pour mettre en garde les autorités de Kiev contre une nouvelle escalade», avait-il affirmé la veille. Depuis le début de la crise, Moscou plaide pour la mise en œuvre des accords de Minsk, conclus en 2015 afin de mettre un terme au conflit.

Moscou est par ailleurs accusé depuis des semaines par les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, de vouloir envahir l'Ukraine. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a ainsi dénoncé ce 18 février des «provocations» russes en vue d'une «agression».

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a qualifié le même jour ces accusations de «propagande», de «fake news» et de «fiction». Moscou dénonce pour sa part le soutien militaire occidental apporté à l'Ukraine, qu'elle perçoit comme une «menace» et accuse régulièrement Kiev de provocations.