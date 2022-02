Echange téléphonique entre Poutine et Biden : une poursuite du dialogue malgré un climat hystérique?

Vladimir Poutine et Joseph Biden ont échangé par téléphone au sujet de l'épineux dossier ukrainien qui, comme en témoignent ses récents rebondissements, constitue une crise diplomatique majeure entre la Russie et plusieurs chancelleries occidentales.

Les présidents russe et américain se sont entretenus le 12 février au téléphone pendant un peu plus d'une heure sur l'Ukraine.

Selon la Maison Blanche, le chef d'Etat américain a averti son homologue russe de «répercussions sévères et rapides» en cas d'attaque de l'Ukraine. Il est ici question d'un projet imputé par l'administration américaine à la Russie depuis plusieurs semaines, qui a donné lieu à de multiples démentis de la part de Moscou, et plus récemment, à une réaction de l'exécutif ukrainien qui a reproché à Washington d'être à l'origine d'une panique malvenue. «Si vous avez une information [...] donnez-la nous !», a en effet lancé ce 12 février le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis.

Cité par l'AFP, un responsable américain a estimé qu'il n'y avait pas eu de «changement fondamental» à noter après l'appel du jour entre Vladimir Poutine et Joseph Biden. L'échange était «professionnel et riche et a duré un peu plus d'une heure. Il n'y a pas eu de changement fondamental dans la dynamique qu'on observe depuis maintenant plusieurs semaines», a-t-il affirmé devant des journalistes, sous le couvert de l'anonymat.

Egalement cité par l'AFP, Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a de son côté dénoncé une hystérie américaine à «l'apogée» après cet échange téléphonique, tout en précisant que les présidents avaient convenu de «poursuivre les contacts à tous les niveaux». «Ces derniers jours et ces dernières heures, la situation a été menée à l'absurde [...], les Américains annoncent la date même de l'invasion russe, et en même temps gonflent les muscles militaires de l'Ukraine», a-t-il pointé.

La dernière conversation téléphonique entre les deux présidents remonte à fin 2021.

Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine s'était entretenu au téléphone avec son homologue français, Emmanuel Macron. Un échange durant lequel les deux chefs d'Etat ont «tous deux exprimé une volonté de poursuivre le dialogue» sur les «voies pour avancer sur la mise en œuvre des accords de Minsk» concernant le Donbass et «les conditions de la sécurité et de la stabilité en Europe», a fait savoir la présidence française. De son côté, le président russe a déploré l'absence de réponse de l'OTAN aux propositions de Moscou de garanties de sécurité mutuelle.