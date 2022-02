Etats-Unis : des Etats démocrates lèvent l'obligation du port du masque en intérieur

Californie, New Jersey, Connecticut ou encore New York : des Etats américains dirigés par les démocrates annoncent la levée du port du masque obligatoire en intérieur. Une mesure clivante, jamais imposée dans des Etats républicains.

Depuis le 7 février, des Etats de la côte est et de la côte ouest américaine, qui votent traditionnellement démocrate et appliquent des restrictions de liberté importantes, s'engagent vers des assouplissements.

L'Etat de New York va ainsi lever l'obligation du port du masque en intérieur, notamment dans les commerces, restaurants, entreprises, a annoncé le 8 février la gouverneure démocrate de l'Etat Kathy Hochul. Cette obligation du port du masque – qui expire de fait selon la législation de l'Etat de New York – va en revanche rester en place dans les écoles et il reviendra aux municipalités, dont la ville de New York, et aux commerces de l'imposer ou non à leurs administrés et clients.

Le New Jersey, Etat voisin, avait montré la voie quelques jours auparavant, allant même plus loin. Le 7 février, le gouverneur Phil Murphy, réélu de justesse en novembre, a annoncé que le port du masque ne serait plus obligatoire dans toutes les écoles de l'Etat à partir du 7 mars, «un pas énorme vers un retour à la normale pour nos enfants». Il a été suivi par Ned Lamont, gouverneur du Connecticut, où l'obligation du masque à l'école sera levée le 28 février.

Le port du masque reste un marqueur politique très fort aux Etats-Unis

Autre petit Etat, le Delaware a également annoncé par la voix de son gouverneur John Carney que l'obligation du port du masque dans les lieux clos ne serait plus qu'un souvenir à partir du 11 février et dans les écoles le 31 mars. Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a de son côté levé l'obligation du masque en intérieur pour tous les résidents vaccinés à compter du 15 février. Enfin en Oregon, la gouverneure Kate Brown a annoncé sur Twitter qu'elle «lèverait les obligations du port du masque au plus tard le 31 mars».

En presque deux années de pandémie, des Etats gouvernés par des républicains – comme la Floride et le Texas – ont toujours refusé d'imposer l'obligation du port du masque, tandis qu'il a été facilement imposé dans les commerces, écoles, administrations, transports et parfois les entreprises dans des Etats démocrates.

Le port du masque est un marqueur politique très fort aux Etats-Unis, où l'obligation de se couvrir le visage est vue comme une entorse aux libertés individuelles par une grande partie de la droite et du parti républicain.