«Pas de guerre avec la Russie» : aux Etats-Unis, des manifestants appellent à dissoudre l'OTAN

Dénonçant «l'impérialisme américain» et ses «guerres sans fin basées sur des mensonges», des manifestants se sont rassemblés face à la Maison Blanche ou encore à New York pour dire non à un conflit avec Moscou et demander la dissolution de l'OTAN.

Face à la Maison Blanche à Washington mais aussi à New York, des manifestations «anti-impérialistes pour dénoncer l'agression de l'OTAN contre la Russie et exiger le démantèlement de cette relique de la guerre froide» ont eu lieu le 5 février, à l'appel de l'organisation rassemblant des militants pacifistes ANSWER coalition.

Auteur: RT France

«Non à la guerre avec la Russie», «la diplomatie, pas la guerre», «dissoudre l'OTAN», pouvait-on notamment lire sur des pancartes brandies lors du rassemblement face à la Maison Blanche.

«L'héritage de l'impérialisme américain est celui d'interventions injustifiées, d'invasions, d'occupations et d'une guerre sans fin basée sur des mensonges et des fabrications médiatiques. Au cours des deux dernières décennies, les Etats-Unis ont dévasté l'Irak, l'Afghanistan, la Libye et la Syrie. La véritable menace pour la paix est la machine de guerre américaine», explique ANSWER coalition sur son site.

Ces dernières semaines, la situation s'est nettement tendue autour de l'Ukraine. Les Occidentaux, Etats-Unis en tête, accusent Moscou de vouloir envahir l'Ukraine, ce que la Russie dément fermement, accusant Washington de vouloir envenimer la situation.