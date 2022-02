Les armées russe et biélorusse mènent des exercices conjoints en Biélorussie (VIDEO)

Les forces militaires russes et biélorusses ont entamé des exercices militaires conjoints le 2 février. Ceux-ci visent à préparer les deux nations à la défense du territoire et à la lutte contre les organisations terroristes, entre autres.

Le 2 février, des unités militaires russes ont mené des manœuvres conjointes avec des soldats biélorusses dans plusieurs zones d’entraînement en Biélorussie. Les troupes ont pratiqué diverses techniques et méthodes d’opérations de combat, notamment la préparation à la défense et la lutte contre des groupes armés illégaux. Les essais des forces d’intervention de l'Union de la Russie et de la Biélorussie (un projet d'intégration entre les deux pays) se déroulent en deux étapes, dont la première dure jusqu’au 9 février.

Ces exercices surviennent dans un contexte de tensions en Europe entre l'Occident et la Russie, en particulier autour de l'Ukraine. Récemment, le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait jugé le niveau des tensions actuelles en Europe «critique» et avait affirmé qu'une guerre était possible, «mais seulement dans deux cas» : «Si une agression directe a lieu contre la Biélorussie, si une guerre chaude est déclenchée contre notre Biélorussie», ou si la Russie «est directement attaquée et si cette même agression est commise contre le territoire de la Fédération de Russie».