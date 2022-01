Des navires russes participent à des exercices militaires en mer Noire

Dans un climat géopolitique sous tensions en raison notamment du renforcement de la présence militaire de l'OTAN dans la région, plus de 20 navires russes de la Flotte de la mer Noire ont pris la mer pour participer à des exercices militaires.

Ce 26 janvier, plus de 20 navires russes de la Flotte de la mer Noire ont pris la mer pour participer à des exercices militaires. Ils ont quitté leurs stations d'attache de Sébastopol et de Novorossiïsk et puis se sont rendus dans les zones prévues en mer Noire.

Auteur: RT France

Les militaires effectuent une série d'exercices sur l'organisation des communications, la sécurité des manœuvres dans les zones de forte navigation et l'organisation de la défense aérienne en mer.

Ces exercices se déroulent dans un climat géopolitique particulièrement tendus, alors que plusieurs pays occidentaux, Etats-Unis en tête, ont récemment renforcé leur soutien militaire à l'Ukraine.