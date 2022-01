Allemagne : manifestations dans plusieurs villes contre les restrictions sanitaires (VIDEO)

Des milliers de manifestants ont battu le pavé le 17 janvier dans plusieurs villes d'Allemagne contre les restrictions sanitaires. Des contre-manifestants antifa étaient présents à Cologne mais aucun incident majeur n'a été enregistré.

Plusieurs manifestations ont été organisées en Allemagne contre les restrictions sanitaires imposées à la population alors qu'un projet portant sur la vaccination obligatoire et défendu par le nouveau chancelier social-démocrate Olaf Scholz, pourrait être débattu au Bundestag à la fin janvier.

A Magdebourg, ils étaient environ 600 rassemblés dans une manifestation non autorisée selon la presse locale et ont été vite dispersés par les forces de l'ordre qui leur ont demandé de respecter le port du masque et les mesures barrière. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations.

A Cologne, ils étaient des centaines pour la marche hebdomadaire. Des contre-manifestants antifa étaient par ailleurs présents séparés des manifestants par une ligne de forces de l'ordre. Le face-à-face n'a pas donné lieu à des incidents. A Nuremberg, la manifestation était plus importante et a réuni plusieurs milliers de personnes.

A Bautzen enfin, plusieurs centaines de manifestants étaient présents derrière le slogan «Paix, liberté, autodétermination et souveraineté». Les manifestants ont sillonné le centre-ville sous présence policière sans incident majeur.

Le 8 janvier, plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient manifesté à travers le pays le 8 janvier contre les restrictions imposées par le gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie de Covid-19.