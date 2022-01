Garanties de sécurité : Lavrov et son homologue allemande Baerbock s'expriment depuis Moscou

Dans le contexte des négociations sur les propositions de garanties de sécurité faites par Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue allemande Annalena Baerbock se rencontrent à Moscou.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue allemande Annalena Baerbock tiennent une conférence de presse conjointe après des négociations à Moscou ce 18 janvier. Les diplomates doivent aborder le développement des relations bilatérales dans un large éventail de domaines, notamment les garanties de sécurité en Europe ainsi que la protection du climat et de l’environnement. Cette rencontre se déroule dans la continuité d'une série de négociations entre des représentants russes et occidentaux sur les propositions de Moscou, qui plaide notamment pour l'arrêt de l'extension de l'OTAN.