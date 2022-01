Twitter ferme un compte qui a diffusé une vidéo simulant une vengeance contre Donald Trump

Le 15 janvier, le réseau social a annoncé la fermeture d'un compte, considéré comme étant lié au guide suprême iranien Ali Khamenei, et qui appelle à venger le général Qassem Soleimani. L'ancien président américain y a apparaît notamment.

Twitter a annoncé le 15 janvier avoir fermé un compte sur le réseau social qui avait publié une vidéo appelant à la vengeance pour l'assassinat du général Qassem Soleimani et semblait viser l'ancien président américain Donald Trump. «Ce compte a été suspendu de manière permanente pour violation de nos règles», a affirmé un porte-parole de Twitter interrogé par l'AFP.

Selon l'AFP, il ne s'agit pas du principal compte en anglais de l'ayatollah, @khamenei_ir, qui est lui toujours actif, mais d'un compte multimédia qui relaie ses activités. L'an dernier, un compte similaire avait déjà été suspendu par Twitter en raison d'une vidéo semblable.

Selon Twitter, protéger les personnes et le contenu des conversations sur le réseau social est une priorité absolue de la société. Le groupe invoque des politiques claires au sujet des comportements abusifs et promet de continuer à intervenir en cas de violations.

La courte vidéo, diffusée le 12 janvier sur le site du dirigeant iranien Ali Khamenei montre l'ancien président américain Donald Trump sur son terrain de golf à Mar-a-Lago (Floride), en compagnie de l'ex-secrétaire d'Etat Mike Pompeo. Ce dernier consulte son téléphone, sur lequel figure un message très clair : «L'assassin de Soleimani et celui qui a donné l'ordre en paieront le prix», les deux hommes étant ensuite pris pour cible par un opérateur agissant à distance.



Le clip de deux minutes a remporté un concours organisé en l'honneur du général iranien Qassem Soleimani, proche d'Ali Khamenei, assassiné en Irak par un drone sur ordre de Donald Trump, le 3 janvier 2020. La mort du général a d'ailleurs été commémorée par des milliers de manifestants, à Bagdad et à Téhéran. Des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés à cette occasion dans la capitale iranienne, tandis que les médias israélien étaient la cible de piratage.

Ce n'est pas la première fois qu'un contenu de ce type est publié : un compte Twitter lié à l'ayatollah Ali Khamenei avait déjà été suspendu, début 2021, après la diffusion de l'image de l'ombre d'un drone planant au-dessus de Donald Trump, toujours en train de jouer au golf. La nouvelle vidéo s'inscrit dans un contexte de tensions renouvelées entre les Etats-Unis et l'Iran : le 8 janvier, Téhéran a ajouté plus de cinquante citoyens américains à une liste de personnes accusées d'avoir participé, d'une manière ou d'une autre, à l'élimination du général Soleimani. Parmi ces noms se trouvent notamment le chef d'état-major américain Mark Milley, et l'ancienne représentante permanente des Etats-Unis à l'ONU Nikki Haley.