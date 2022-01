Relation avec la Russie, dossier ukrainien : conférence de presse de Borrell et Le Drian

Après une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, le chef de la diplomatie européenne s'exprime au côté du ministre français des Affaires étrangères. Parmi les sujet abordés: la relation avec Moscou et les dossiers ukrainien et malien.

A l'issue d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des pays européens, Josep Borrell et Jean-Yves Le Drian tiennent une conférence de presse ce 14 janvier.

Celle-ci a lieu au lendemain de la fin d'une série de réunions entre des représentants de la diplomatie russe et des responsables du gouvernement américain, de l'OTAN et d'organisations internationales, au sujet de la sécurité européenne. Afin de garantir une sécurité mutuelle entre la Russie d'une part, et les Etats-Unis et leurs alliés européens d'autre part, Moscou plaide pour l'arrêt de l'extension de l'OTAN et la limitation des déploiements militaires à proximité de ses frontières.