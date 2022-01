Quel bilan pour la diplomatie russe en 2021 ? Conférence de presse de Sergueï Lavrov

Alors que s'achèvent des négociations sur la sécurité entre la Russie et l'Occident, le ministre russe des Affaires étrangères évalue l'activité diplomatique de la Russie en 2021, lors d'une conférence de presse à Moscou ce 14 janvier.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov tient une conférence de presse ce 14 janvier depuis Moscou. Il fait le point sur l'année écoulée en matière de diplomatie.

Cette prise de parole coïncide avec la fin, la veille, d'une série de réunions entre des représentants de la diplomatie russe et des responsables du gouvernement américain, de l'OTAN et d'organisations internationales. Mi-décembre, la Russie avait soumis à Washington une série de propositions de garanties de sécurité mutuelle parmi lesquelles figurent notamment l'arrêt de l'extension de l'OTAN et la limitation des déploiements militaires aux frontières de la Russie.