Plus de 50% des Européens infectés par Omicron d'ici deux mois, selon l'OMS

Selon les prédictions de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé, au rythme actuel, plus d'un Européen sur deux aura été infecté par Omicron dans les six à huit semaines à venir.

Inquiète du «raz de marée» d'Omicron, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé ce 11 janvier, que plus de 50% des Européens pourraient être touchés par Omicron d'ici deux mois, à cause du rythme actuel de contamination.

«A ce rythme, l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) prévoit que plus de 50% de la population de la région sera infectée par Omicron dans les six à huit prochaines semaines», a rapporté le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne.

Il a précisé que les mutations présentées par ce variant lui permettaient en effet «d'adhérer plus facilement aux cellules humaines, et [d']infecter même les personnes qui ont été préalablement infectées ou vaccinées».

Le taux de mortalité reste stable

Pour Hans Kluge, l'ampleur «sans précédent» de la transmission a débouché sur une augmentation des hospitalisations, le taux de mortalité restant lui stable.

«[La vague actuelle de Covid] met au défi les systèmes de santé et la prestation de services dans de nombreux pays où Omicron s'est propagé à grande vitesse, et menace de déborder dans de nombreux autres», a-t-il déploré.

Selon les chiffres donnés par Hans Kluge, plus de sept millions de nouveaux cas de Covid ont été enregistrés en Europe sur la première semaine de l'année 2022.