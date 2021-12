Développement économique, solidarité, famille... Poutine adresse ses vœux de Nouvel An aux Russes

Conformément à la tradition, le président russe Vladimir Poutine a présenté ses vœux de Nouvel An à ses concitoyens dans une allocution télévisée, ce soir du 31 décembre.

«Nous avons fait face à d'énormes défis, mais nous avons appris à vivre dans ces dures conditions [...] Nous avons pu accomplir cela grâce à notre solidarité» : ce 31 décembre 2021, Vladimir Poutine notamment a vanté la résilience du peuple russe face à la pandémie de Covid-19, lors de ses traditionnels vœux du Nouvel An. Partant, le chef d'Etat a souhaité se montrer optimisme quant au futur de l'économie russe, faisant notamment valoir le fait que celle-ci avait été «restaurée en peu de temps». Selon le dirigeant, «de nombreux indicateurs» montrent que la Russie est train de réaliser «ses objectifs stratégiques de développement», bien que des problèmes «restent à régler»

Nous avons fait face à d'énormes défis, mais nous avons appris à vivre dans ces dures conditions

Le chef d'Etat a également fait l'éloge à cette occasion de la solidarité et des valeurs familiales, déclarant entre autres : «Quel bonheur est-ce d'avoir amour, enfants, famille, amis ! Ce sont de grandes valeurs qui influencent en grande partie la raison de vivre de chaque être humain.»

En conclusion, Vladimir Poutine a souhaité à chaque foyer de connaître «plus de moments joyeux». «Que de nouvelles familles apparaissent plus souvent, que plus d'enfants naissent [...] Que l'amour remplisse le cœur de chacun et nous inspire tous pour accomplir tous nos objectifs et atteindre les plus hauts sommets, pour nos proches et pour notre seule et et grande patrie», a lancé le président russe à l'adresse de ses concitoyens.