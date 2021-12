Joe Biden et Vladimir Poutine s'entretiendront jeudi par téléphone

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a confirmé la tenue, le 30 décembre, d'un entretien téléphonique entre les présidents russe et américain, à quelques jours des négociations entre les deux pays prévues le 10 janvier à Genève.

Dans une déclaration à l'agence RIA Novosti, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a annoncé la tenue le 30 décembre d'un entretien par téléphone entre Vladimir Poutine et Joe Biden, confirmant les propos d'une porte-parole de la Maison Blanche chargée des questions de sécurité. Selon Washington, le président américain présentera à son homologue russe «une voie diplomatique» sur les tensions en Ukraine.

L'entretien entre les présidents russe et américain survient à quelques jours des négociations entre les deux pays prévues le 10 janvier à Genève afin notamment pour apaiser les tensions autour de l'Ukraine.

Ces dernières semaines, Kiev, les Etats-Unis et certains de leurs alliés se sont dits inquiets d'une potentielle préparation de la Russie à une invasion de l'Ukraine – des allégations que Moscou a systématiquement balayées. La Russie, qui affirme de son côté vouloir assurer sa sécurité face à des «provocations» de Kiev et des Occidentaux, a présenté le 17 décembre deux projets de traités, l'un destiné aux Etats-Unis et l'autre à l'OTAN, résumant ses exigences pour une désescalade.

Dans ces textes, la Russie propose en particulier un engagement de l'OTAN à ne pas s'étendre davantage à l'est, aux frontières de la Fédération. Washington, qui les a reçus dès le 15 décembre, s'est dit «prêt à discuter» de ce dossier, soulignant comprendre «certaines choses que les Russes savent inacceptables».

D'autres dossiers seront également abordés à l'instar des traités sur le contrôle des armements nucléaires.