Russie : l'historien Iouri Dmitriev condamné à 15 ans de prison pour violences sexuelles

L'historien a été condamné le 27 décembre à 15 ans de détention pour des violences sexuelles à l'encontre de sa fille adoptive. Ce membre de l'ONG Memorial est connu pour ses travaux sur les victimes de la répression stalinienne.

Le tribunal de Petrozavodsk (Carélie, région russe frontalière de la Finlande), a condamné le 27 décembre l'historien Iouri Dmitriev à 15 années de détention pour violences sexuelles sur mineur. Cette condamnation alourdit de deux ans la peine prononcée en 2020 dans cette même affaire.

Iouri Dmitriev avait été arrêté et inculpé en 2016, accusé d'avoir réalisé des images «pornographiques» de sa fille adoptive. Il avait assuré que ces clichés étaient destinés à aux autorités pour montrer le suivi de la croissance de la fillette et avait été acquitté en avril 2018. La Cour suprême de Carélie avait cassé cette décision deux mois plus tard et ordonné un deuxième procès, cette fois pour «violences à caractère sexuel sur un mineur». En juillet 2020, le tribunal de Petrozavodsk l'avait reconnu coupable et l'avait condamné à trois ans et demi de colonie pénitentiaire. En raison de la période qu'il avait déjà passée en détention préventive, l'historien aurait pu être libéré mais le procureur général avait fait appel, ce qui avait conduit à lui infliger une peine de 13 années de prison en septembre 2020.

Iouri Dmitriev a notamment passé près de 30 ans à dresser la liste de 40 000 noms de personnes qui, selon ses travaux, ont été déportées ou exécutées sous Staline en Carélie, région dans laquelle il animait l'antenne de l'ONG Memorial.

Cela fait une année et demi de plus que les 13,5 auxquelles il a été condamné auparavant. Cette décision peut faire l’objet d’un appel, mais celui ne concernera que cette différence. Le jugement précédent a été maintenu malgré les recours de La Défense. — Memorial France (@france_memorial) December 27, 2021

Cette organisation, qui entend perpétuer la mémoire des violations des droits de l'homme dans le passé et défendre ces droits aujourd'hui, fait par ailleurs l'objet d'examens de la justice russe qui pourraient mener à la dissolution de certaines de ses branches. Deux de ses entités, classées en Russie parmi les «agents de l'étranger», sont accusées de manquer à leurs obligations relatives à ce statut. Plus particulièrement, le Centre de défense des droits humains de Memorial est accusé d'avoir fait l'apologie d'«activités extrémistes et terroristes» (ce que conteste l'ONG) en publiant une liste de détenus présentés comme des prisonniers politiques, parmi lesquels se trouvaient des membres d'organisations interdites en Russie.

Parmi les réactions à la décision de justice, l'historien Anatoli Razoumov, également spécialisé dans l'étude des répressions de la période stalinienne, a déclaré à l'AFP avoir «honte de ce qui se passe», en ajoutant être convaincu que Iouri Dmitriev serait réhabilité un jour. Interrogé par la presse, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a pour sa part indiqué que le Kremlin ne commentait pas les décisions de justice.