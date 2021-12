Sondage : 40% des Français veulent une «Europe des nations» avec davantage de souveraineté des Etats

Un récent sondage a montré que les Français étaient nettement moins favorables que les Allemands et les Italiens à une «Europe plus intégrée», et se sentaient moins fiers d'être «européens» que leurs voisins.

Un sondage Ifop-EuropaNova-JDD publié le 26 décembre brosse le portrait d'un peuple de France plus attaché à sa souveraineté nationale que les citoyens des autres cofondateurs de l'UE, l'Allemagne et l'Italie.

Ainsi, 40% des Français interrogés se disent favorable à une «Europe des nations avec davantage de souveraineté des Etats» contre seulement 29% attachés à une «souveraineté européenne dans le cadre d'une Europe plus intégrée». Côté italien, 50% des sondés se positionnent à l'inverse pour l'Europe intégrée, contre 34% pour l'«Europe des nations». Les Allemands interrogés eux penchent à 38% pour l'Europe des nations et 43% pour plus de «souveraineté européenne».

Autre différence nationale notable, 31% des Français interrogés ne savaient pas répondre à cette question contre 16% des Italiens et 19% des Allemands. Ce chiffre passe à 42% pour les moins de 35 ans contre 18 % des Italiens et 16 % des Allemands.

Cet intérêt moindre des Français pour l'Europe se retrouve par ailleurs dans les réponses à la question : «Vous sentez-vous fier d'être Européen ?». Ils sont ainsi 68% à répondre «oui» contre 75% des Italiens et 78% des Allemands.

Le sondage montre que les jeunes français ne partagent pas non plus l'enthousiasme de leurs homologues allemands et italiens pour l'Europe. Deux tiers des Italiens et la moitié des Allemands de moins de 25 ans son favorables à une souveraineté européenne tandis qu'en France toutes les classes d'âge sont touchées par l'euroscepticisme.

L'enquête a été effectuée sur trois échantillons de 1 000 personnes en France, en Allemagne et en Italie, entre le 14 et le 20 décembre 2021.