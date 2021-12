Russie : un site d'ONG bloqué en raison de contenus visant à justifier des activités «extrémistes» 

Le site d'OVD-Info, ONG qui entend «surveiller les persécutions politiques», a été bloqué. En cause : la justice russe a jugé que l'ONG avait diffusé des informations visant «à justifier les activités d'associations extrémistes et terroristes».

Le régulateur russe des télécommunications Roskomnadzor a bloqué en Russie le site web de l'ONG OVD-Info, d'après des informations rapportées le 25 décembre par l'agence Tass. Selon la même source, cela fait suite à une décision du tribunal de la région de Moscou (district de Loukhovitsky) du 20 décembre.

Le tribunal a considéré illégale la diffusion par l'ONG d'informations qui «visent à justifier les activités d'associations extrémistes et terroristes et les actions des participants à de telles organisations, publiées sur la ressource d'information de l'ONG [...] ainsi que sur ses comptes dans les réseaux sociaux». Selon Roskomnadzor, «des demandes ont été envoyées aux administrations des réseaux sociaux pour qu’elles suppriment les comptes de l’organisation».

OVD-Info se définissait sur son propre site, avant la fermeture de celui-ci, comme une organisation qui «surveille les persécutions politiques et les abus de pouvoir des policiers». «Le projet fournit des conseils juridiques aux détenus et représente des avocats», rapportait l'ONG.

OVD-Info dénonce «un acte de censure»

Cette dernière a réagi publiquement, sur Telegram, à l'annonce du blocage de son site : «Les raisons du blocage nous sont inconnues. Aucune notification officielle sur la vérification du parquet et aucune demande de suppression de contenu illégal ne nous ont été adressées. Pas non plus d'informations concernant l'audience du tribunal ou le blocage du site», s'est étonnée l'organisation.

Et d'ajouter : «Nous considérons ce blocage secret comme un acte de censure au niveau de l'Etat dont le but est de faire cesser notre travail. Nous ne reconnaissons pas cette censure et nous continuerons à travailler sur notre projet médiatique».

L'ONG a déclaré qu'elle ferait «certainement» appel de la décision du tribunal et ferait tout son possible pour que son public ait «toujours accès à [ses] actualités, services, instructions juridiques et autres documents».

Une ONG classée en Russie parmi les «agents de l'étranger»

Outre le blocage de son site par Roskomnadzor, OVD-Info est considéré par les autorités russes comme un «agent étranger».

En Russie, les entités ou individus labélisées ainsi doivent, selon une loi de 2012, s'enregistrer auprès des autorités, effectuer des démarches administratives régulières et signaler clairement ce statut dans leurs publications, sous peine d'amendes ou d'interdictions. Cette mesure vise, selon les parlementaires qui l'ont votée, à garantir pour les citoyens russes la transparence sur ces organisations.