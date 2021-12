«Forces obscures» : des catholiques manifestent à Bruxelles contre un concert dans une église

Des prestations de l'artiste suédoise qui avait créé la polémique en France se sont déroulées dans une église de Bruxelles sous surveillance policière. Une trentaine de personnes protestaient devant l'édifice en raison d'une chanson jugée sataniste.

Dans la soirée du 13 décembre, deux prestations de la chanteuse et organiste suédoise Anna von Hausswolff se sont déroulées à guichets fermés et sous surveillance policière dans l'église des Dominicains, à Bruxelles, tandis qu'une trentaine de personnes se sont rassemblées devant l'édifice en signe de protestation.

Ces manifestants ont entonné des chants religieux, pour certains à genoux, tenus à distance de l'entrée de l'église par un cordon policier, a constaté un journaliste de l'AFP. «Il y a clairement un problème, on ne peut pas admettre que se tienne dans une église une manifestation qui se revendique des forces obscures et du diable», a affirmé à l'agence l'un des protestataires, un Bruxellois de 39 ans qui a préféré taire son identité.

Des images de la manifestation ont été diffusées sur les réseaux sociaux par des quotidiens belges.

Quelques contestataires aux portes du concert d'Anna Von Hausswolff à Bruxelles https://t.co/vXx0p8v1mlpic.twitter.com/OLKGAtZmBA — La Libre (@lalibrebe) December 13, 2021

Ook in Brussel protest van ultrakatholieken tegen ‘satanisch’ concert Anna Von Hausswolff https://t.co/elT5VuO9Qapic.twitter.com/D2T8VDeIgT — De Standaard (@destandaard) December 13, 2021

Une artiste qui a aussi suscité la polémique en France

Les Dominicains avaient décidé de maintenir ce concert malgré des menaces, et l'organisateur a obtenu qu'une présence policière assure la sécurité des spectateurs et de l'artiste. «Nous n'acceptons pas ce genre de diktat», avait déclaré à l'AFP l'un des Dominicains, Ignace Berten, à propos «des dizaines de mails» reçus par sa communauté pour dénoncer l'organisation de ce concert dans un édifice religieux. «Même si l'artiste est discutable, notre grand orgue a été restauré grâce aux financements publics et nous considérons donc qu'il doit être mis aussi au service de la culture», avait-il ajouté.

Leur église dispose d'un orgue Van Bever d'esthétique romantique qui «convient très bien» au répertoire d'Anna von Hausswolff, selon la direction du Botanique un célèbre centre culturel de la capitale belge. L'artiste de 35 ans, native de Göteborg, est une chanteuse, pianiste, organiste et auteure-compositrice de post-metal et rock expérimental. Dans l'une de ses chansons intitulée Pills, elle évoque l'addiction à la drogue et dit métaphoriquement avoir «fait l'amour avec le diable». Le Botanique a insisté sur le fait que cette chanson controversée ne figurait pas au programme des deux concerts.

A Nantes, son concert prévu dans une église a été annulé la semaine dernière. Une vidéo diffusée par un média local montrait un groupe d'opposants bloquer l'entrée de l'édifice en chantant «Sainte Marie mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs». A Paris, sa prestation initialement programmée à l'église Saint-Eustache a finalement eu lieu dans un temple protestant.