La justice britannique annule son refus d'extrader Julian Assange et donne raison aux Etats-Unis

La Haute-Cour de Londres est revenue sur son refus d'extrader le fondateur de Wikileaks prononcé en janvier. La demande d'extradition de Washington sera donc réexaminée. Le journaliste risque 175 ans de prison aux Etats-Unis.

Coup dur pour le journaliste Julian Assange, toujours enfermé à la prison de haute sécurité de Belmarsh et dont les Etats-Unis réclament l'extradition. Ce 10 décembre, la justice britannique a ainsi annulé son refus d'extradition prononcé en janvier et contre lequel les Etats-Unis avaient fait appel. La Haute-Cour de Londres a en effet rendu sa décision et la demande de l'administration américaine, qui souhaite obtenir le fondateur de Wikileaks et le juger sur son sol, sera à nouveau examinée par la justice. L'affaire est, selon les soutiens du journalistes, dont certains étaient d'ailleurs rassemblés ce 10 décembre devant le tribunal, emblématique de la liberté de la presse.

Une «grave erreur judiciaire», selon la compagne d'Assange

Commentant la décision, la fiancée de Julian Assange, Stella Morris a dénoncé une «grave erreur judiciaire». Plus tôt sur Twitter, elle avait fait part de son espoir que la justice britannique «mette un terme à cette extradition abusive et vindicative».

BREAKING: High Court decision “Grave miscarriage of justice,” says Julian Assange’s fiancée, as a UK court overturns an earlier decision blocking the extradition of Julian Assange to the United States | @StellaMoris1#FreeAssangeNOW#AssangeCasepic.twitter.com/Jc98oAfvuP — WikiLeaks (@wikileaks) December 10, 2021

Le 4 janvier 2021, la juge britannique Vanessa Baraitser s'était opposée à la remise du journaliste australien de 50 ans aux autorités américaines, invoquant le risque qu'il se suicide. Mais, tentant de minimiser ce risque et assurant qu'il serait bien traité et bien soigné s'il venait à être extradé, les Etats-Unis ont fait appel. L'avocat de Julian Assange, Edward Fitzgerald, avait quant à lui rétorqué que les assurances américaines ne changeaient rien, et que subsistait «un grand risque de suicide quelles que soient les mesures» qui seraient prises.

Poursuivi notamment dans le cadre d'une loi américaine sur l'espionnage, Assange risque jusqu'à 175 ans de prison, dans une affaire qui représente, selon ses soutiens, une attaque gravissime contre la liberté de la presse.

La décision rendue ce 10 décembre ne marquera sans doute pas la fin de cette bataille judiciaire au long cours. Quel que soit le perdant, il aura la possibilité de demander à saisir la Cour suprême britannique.

«Profondément inquiètes», plusieurs ONG, dont Amnesty International, Human Rights Watch et Reporters sans frontières, ont demandé mi-octobre dans une lettre ouverte au ministre américain de la Justice Merrick Garland d'abandonner ces poursuites. Julian Assange est poursuivi par la justice américaine pour avoir diffusé, à partir de 2010, des centaines de milliers documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, dont un certain nombre s'apparente à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.